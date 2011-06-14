Новий випадок підозри на холеру в Маріуполі

Сьогодні у Маріуполі Донецької області виявлено ще один випадок підозри на холеру.

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Згідно з повідомленням, новий випадок підозри на захворювання на холеру виявлений у 69-річної мешканки Маріуполя. Хвору госпіталізовано, їй призначено курс лікування.

Як повідомляв УНІАН, станом на 13 червня, у Маріуполі 11 з 16 осіб, які раніше захворіли на холеру, вже виписані з лікарні у зв'язку з одужанням. Усього, за даними на 13 червня, було зареєстровано у Маріуполі 15 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном, і 6 випадків вібріононосійства такого самого збудника у клінічно здорових осіб. Також у селищі ім. Калініна Волноваського району був зареєстрований один випадок захворювання на холеру, викликаний холерним вібріоном.

У вогнищі холери, м. Маріуполі, продовжують працювати комісії Міністерства охорони здоров'я України і Української протичумної станції, обласних органів охорони здоров'я і санепідслужби.

Крім того, здійснюється постійний контроль за проведенням протиепідемічних заходів у Волноваському районі, зазначається у повідомленні Донецької обласної санітарно-епідеміологічної станції.