Янукович: Україна хоче, щоб ГТС була цікава всім учасникам ринку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив Словаччину до роботи з модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Братиславі після переговорів з Президентом Словацької Республіки Іваном ГАШПАРОВИЧЕМ.

Він підкреслив, що Україна як транзитер газу зацікавлена у стабільному зв’язку між постачальником – Росією та споживачем – Європою, тому Україна хоче, щоб ГТС була цікава всім учасникам цього ринку.

У свою чергу І.ГАШПАРОВИЧ підкреслив, що Словаччина бачить в Україні надійного транзитера природного газу.