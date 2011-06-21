У Донецькій ОДА підозрюють, що холеру до Маріуполя завезли з-за кордону

У Донецькій облдержадміністрації не виключають, що холерний вібріон в Маріуполь був завезений з-за кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції перший заступник голови ОДА Сергій ДЕРГУНОВ.

«Висновку на сьогодні немає. Є припущення фахівців. Керівник протичумної української станції в Сімферополі заявив про те, що за певними ознаками можна розглядати (даний холерний вібріон) як завезений варіант», - сказав він і додав: «Традиційний холерний вібріон, який не викликає захворювання, у нас в Маріуполі висівається постійно останні декілька десятиліть. А тут йдеться про вібріона, що викликав захворювання, яке реєструвалося в Маріуполі востаннє в 1999 році».

С.ДЕРГУНОВ наголосив, що джерело зараження «вловити дуже складно». «Ми зараз намагаємося купірувати (вогнище захворювання). Так, у приватних селищах Маріуполя виявлено 59 несанкціонованих врізань у зливову каналізацію... Що стало поштовхом? Що стало першоджерелом?... За припущенням фахівців, хоча це не остаточний висновок, це, швидше за все, завезено», - повторив заступник голови ОДА.

Він припустив, що в портове місто Маріуполь холерний вібріон завіз іноземний корабель.

«Я не є вченим-епідеміологом, я не орієнтуюся в тому різноманітті вібріонів, але ймовірно – це завезено. Це може бути завезено людьми, які працюють за контрактом, з-за кордону. Ви знаєте, в Маріуполі достатньо багато компаній, які наймають персонал. Це може бути іноземне судно», - сказав С.ДЕРГУНОВ, відзначивши, що «поки що остаточних результатів немає».