Джеймс Бонд одружився (фото)

Британський актор Деніел Крейг, який зіграв агента 007 в двох останніх фільмах про Джеймса Бонда, одружився з володаркою "Оскара", англійською актрисою Рейчел Вайс. Про це з посиланням на представника Крейга повідомляє ВВС News.

Церемонія одруження 43-річного Крейга і 41-річної Вайс відбулася в закритому форматі в Нью-Йорку. Докладніша інформація про весілля акторів не розкривається.

Британські актори, як повідомляється, почали зустрічатися в грудні 2010 року після спільної участі в роботі над трилером "Будинок мрії" ("Dream House"), в якому Крейг і Вайс зіграли подружжя.

Деніел Крейг здобув широку популярність після того, як став шостим актором, який зіграв Джеймса Бонда в кіно. У 2006 році на екрани вийшов "Казино Рояль", перший фільм із Крейгом у ролі агента 007. Другий фільм про Бонда за участю Крейга, "Квант милосердя", вийшов у 2008 році. У жовтні 2012 року очікується вихід у прокат третьої картини про знаменитого шпигуна з Крейгом у головній ролі. Крім того, в 2011 році повинна вийти голлівудська екранізація романа шведського письменника Стіга Ларссона "Дівчина з татуюванням дракона" за участю британського актора.

Рейчел Вайс відома за участю у фільмах "Мумія", "Мій хлопчик" і "Відданий садівник", за роль у якому удостоїлася нагороди Американської академії кіномистецтв як краща актриса другого плану.

У Рейчел Вайс є п'ятирічний син Генрі від колишнього коханого, американського режисера Даррена Аронофскі, який зняв її в своїй картині "Фонтан" у 2006 році. У Деніела Крейга також є дитина від попереднього браку з Фіоною Лаудон (Fiona Loudon) - донька Ела.

Лента.ру

Фото з сайту guardian.co.uk