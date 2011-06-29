У Криму знову продовжили штормове попередження
11:53, 29 червня 2011Суспільство
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Вода в річках може піднятися на 30-80 см
Штормове попередження, оголошене в Криму наприкінці минулого тижня, знову продовжили, тепер до п'ятниці - 29-30 червня у регіоні очікуються сильні зливи, град, пориви вітру швидкістю до 20 метрів на секунду.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.
Крім того, сьогодні на річках південного берегу можливий підйом рівня води на 30-80 сантиметрів.
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