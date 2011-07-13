Прокуратура каже, що спецназ у Дніпропетровській колонії діяв законно

Прокуратура оцінює як законні дії бійців спецпідрозділу у Дніпропетровській виправній колонії.

Як повідомили УНІАН у відділі у зв’язках із ЗМІ Державної пенітенціарної служби України, 5 липня згідно із планом роботи Дніпропетровської виправної колонії (№ 89) за погодженням з керівництвом регіонального управління проводились планові масові обшуки засуджених та об’єктів установи. Основна мета обшуку – виявлення і вилучення заборонених для використання засудженими речей та предметів.

Про проведення цього заходу у встановленому порядку було проінформовано Дніпропетровську обласну прокуратуру а також Дніпропетровського міського прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Обшуку піддавались одночасно усі об’єкти установи, а також особисті речі усіх засуджених. До проведення обшуку було залучено додаткову кількість співробітників з інших установ та з міжобласного загону спеціального призначення.

Під час обшуку спеціальні засоби до засуджених не застосовувались. За підсумками проведення обшуків в установі було складено акти про виявлення і вилучення заборонених предметів. До медичної частини установи 6 липня жоден із засуджених за медичною допомогою не звертався.

Під час обшуку проводився прийом засуджених з особистих питань (82 особи).

У Державній пенітенціарній службі також відзначили, що під час проведення обшуку за допомогою приладу індивідуального обшуку у одного із засуджених (який утримувався у відділенні максимального рівня безпеки) було виявлено та вилучено мобільний телефон.

У відомстві зазначили, що в умовах максимального рівня безпеки утримуються: засуджені до довічного позбавлення волі; засуджені за умисне скоєння особливо тяжкого злочину; засуджені, які скоїли особливо тяжкий злочин в період відбування кримінального покарання; засуджені, які визнані злісними порушниками вимог режиму відбування кримінального покарання; засуджені, які проявляють непокору вимогам адміністрації виправної установи.

Після вилучення телефона засуджені відділення максимального рівня безпеки на знак протесту почали висловлювати на адресу адміністрації установи різного роду невдоволення та написали заяви про відмову від вживання їжі (26 осіб), йдеться у повідомленні.

Основною причиною такого рішення був протест проти дій співробітників установи щодо проведення загального обшуку та бажання поспілкуватись з прокурором.

Про дані заяви засуджених було поінформовано прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, який 6-7 липня в установі здійснював оцінку дій співробітників установи, а також проводив прийом засуджених з особистих питань. Тоді ж для бажаючих з числа засуджених пройти медичне освідоцтво до установи був запрошений судово-медичний експерт.

9 липня з цього питання відбувся брифінг начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Дніпропетровській області полковника внутрішньої служби Анатолія БАБЦЯ. У брифінгу взяли участь представники центральних та регіональних телерадіокомпаній: «1+1», «34 канал», «51 канал», «11 канал», «9 канал», які отримали відповіді на запитання. Найбільш поширеними питаннями були умови відбування покарання засудженими у дільниці максимального рівня безпеки.

Протягом 9-11 липня засудженими, які відмовлялися від вживання їжі, неодноразово змінювалися претензії до персоналу установи. За наведеною інформацією проводилася відповідна перевірка. У більшості своїй вона підтвердження не знаходила.

Станом на 11 липня усі засуджені Дніпропетровської виправної колонії (№ 89) вживають їжу, зазначають у Державній пенітенціарній службі.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня правозахисники заявили про побиття спецназом ув’язнених Дніпропетровської колонії №89.

За словами правозахисника Ігоря ГАРКАВЕНКА, ув’язнені цієї колонії скаржились на погані умови утримання, зокрема на нестачу свіжого повітря, недоотримання належної кількості їжі та води. Після цих скарг, за його словами, 5 липня за наказом адміністрації у колонію ввели роту спецназу. Ув’язненим було завдано тяжких тілесних ушкоджень.

Правозахисник сказав, що на знак протесту ув’язнені оголосили голодування, яке триває досі.

За словами І.ГАРКАВЕНКА, на запити правозахисників представники департаменту виконання покарань спростували факт побиття ув’язнених. Він додав, що декільком представникам правозахисних організацій надали дозвіл на відвідання колонії, однак після того, як вони прибули на місце, керівник цієї установи, за словами І.ГАРКАВЕНКА, переховується від правозахисників, уникаючи спілкування з ними.

Правозахисник Володимир ЧЕМЕРИС додав, що використання спецзагонів правоохоронців у місцях відбування покарання на сьогодні заборонене, однак незважаючи на це, за наявною у правозахисників інформацією, залишається поширеною практикою. Він сказав, що в результаті побиття у Дніпропетровській колонії постраждало 15 ув’язнених.