Браконьєри розділили Чорноморський заповідник на зони впливу

У Херсонській області правоохоронці провели широкомасштабну спецоперацію із затримання браконьєрів у Чорноморському біосферному заповіднику.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС у Херсонській області, працівники міліції спільно із прокуратурою викрили злочинну діяльність посадових осіб Чорноморського біосферного заповідника, які за винагороду дозволяли браконьєрам займатися виловом цінних порід риб та креветок.

Загалом у спецоперації були задіяні 130 правоохоронців та гелікоптер.

Місця вилову креветки розташовані навколо трьох островів, до яких можна дістатися лише човнами. За три дні до початку операції бойові плавці спецпідрозділу “Омега” таємно прибули на острови заповідника, де під прикриттям єгерів і посадових осіб Херсондержрибоохорони діяли браконьєри. Працівники спецпідрозділу за допомогою сучасних засобів зв’язку стежили за браконьєрами. Проводилось навіть стеження із супутника, фотографії з якого допомогли працівникам міліції точно визначити розташування браконьєрських човнів.

За словами начальника УМВС Валерія ЛІТВІНА, працівники міліції оточили акваторію заповідника і затримали 16 браконьєрів і трьох єгерів. Встановлено, що вони незаконно виловлювали креветку на 8 моторних човнах. У них вилучили 220 кг креветки, 38 кг вареної креветки, 60 кг кефалі, 30 риболовних сіток загальною довжиною понад 600 м, 7 GPS-навігаторів та 22 ятіря (засоби для вилову креветок).

Троє посадових осіб Чорноморського біосферного заповідника перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Вирішується питання про порушення кримінальних справ за хабарництво і незаконний рибний промисел.

Також правоохоронці встановили, що затримані посадовці домовились з керівництвом Азово-Чорноморської державної екологічної інспекції, Державної прикордонної служби та Держрибохорони у Миколаївській області про взаємне невтручання у незаконний вилов креветки та інших водних живих ресурсів. Таким чином, акваторія Чорноморського біосферного заповідника була розподілена на окремі зони, в яких браконьєри діяли під прикриттям зазначених структур.

У фігурантів кримінальної справи вилучено 95 тис. грн., 3 тис. доларів, 505 євро, 2 ноутбуки, 42 мобільних телефона і 5 морозильних камер.