Перед киянами ще одне завдання – відновити гору після вандалізму

Власникам земельної ділянки поблизу київської гори Щекавиця було виділено 10 соток землі, але забудовник вів земельні роботи на 20 сотках, чим і зруйнував частину гори.

Про це заявив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Сьогодні на Щекавиці були оприлюднені факти незаконного нищення гори та презентована концепція виходу з ситуації. Відповідна інформація є наслідком роботи робочої групи КМДА зі з’ясування ситуації навколо Щекавиці, ініційованої О.БРИГИНЦЕМ.

«Половина ділянки, на якій велися роботи, була самозахоплена. Я не знаю, яке покарання понесуть забудовники за нищення ландшафту природного середовища, археологічних цінностей, за крадіжку корисних копалин, але я точно знаю, що руйнування гори припинено», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, «якщо підкопаному схилу гори не повернути попередню форму, то він і далі осипатиметься. Суттєвої шкоди, наразі, завдає й сезон дощів. Тому роботи потрібно розпочинати якнайшвидше. Є два шляхи відновити гору: поновити ґрунтовий насип або побудувати опірну стіну».

На переконання О.БРИГИНЦЯ, перед киянами стоїть ще одне завдання – відновити гору після вандалізму.