Губернатор: в основному накрило Донецьк

У Донецьку через зливи, що пройшли вдень 23 липня і вночі 24 липня, вишли з ладу 160 трансформаторних підстанцій, які живили електрикою місто. Зараз відновні роботи продовжуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

За його словами, без електропостачання досі залишається частина Калінінського району і частина селища 3-й Східний у Куйбишевському районі Донецька, в місті досі не працює 18 ліфтів.

Губернатор зазначив, що 160 трансформаторних підстанцій вийшли з ладу здебільшого через протікання дахів, від вогкості.

«Негода, справді, накрила достатньо серйозно - 120 міліметрів опадів випало, і треба сказати, що переважно накрило Донецьк», - сказав губернатор.

А.ШИШАЦЬКИЙ підтвердив, що внаслідок стихії були підтоплені центральні лікарні регіону: лікарня ім. Калініна, лікарня ім. Вишневського, центральна травматологія. За його словами, на території лікарень «добре спрацювали служби МНС – досить оперативно відкачали воду».

Крім того, за словами губернатора, води річки Кальміус затопили близько 15 гектарів селища Авдотьїне в Донецьку, але воду майже всю відкачали.

А.ШИШАЦЬКИЙ підкреслив, що наслідки зливи - «це була вельми неординарна подія», яка показала, що в цьому напрямку, в попередженні наслідків погодної стихії міським службам «треба ще працювати і працювати».

«Це нам попередження до зими. Донецьк ще більш-менш підготовлений, і він «вичухався» за півтори доби. Не хотілося б, щоб така ситуація обрушилася десь на менш підготовлені міста, райони і селища. Ми проводитимемо заходи, і готуватимемося з урахуванням таких подій», - додав голова облдержадміністрації.