Хакер, користуючись мобілкою і ноутом, нагрів Укртелеком на 200 тисяч

Співробітники СБУ викрили протиправну схему несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) абонентів публічного акціонерного товариства «Укртелеком», яку налагодив мешканець Чернігова спільно з іноземними громадянами.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, встановлено, що молодий чоловік, використовуючи мобільний телефон та комп’ютерне обладнання, незаконно отримував ідентифікаційні дані (логіни та паролі) абонентів ПАТ "Укртелеком", підключених до мережі Інтернет за допомогою функції Wi-Fi ADSL-модему та технології передачі даних SIP-телефонії.

У подальшому, користуючись незаконно отриманою інформацією, зловмисник активував SIP-номери вітчизняних абонентів та за допомогою власного ноутбуку направляв з них міжнародний телефонний трафік за кордон.

У результаті абонентам ПАТ "Укртелеком" виставлялися рахунки за міжнародні дзвінки, які вони не здійснювали. У свою чергу закордонні абоненти отримували від оператора мобільного зв’язку своєї країни за вхідний трафік грошову винагороду, частина якої перераховувалась українському «хакеру» за допомогою міжнародної системі платежів. У такий спосіб підприємству завдано збитків на суму понад 200 тис. гривень.

Слідчими УСБУ в Чернігівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.