У Києві затопило підземний перехід біля станції метро «Олімпійська»

У Києві внаслідок сильної зливи затопило підземний перехід біля станції метро "Олімпійська".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичного метрополітену.

Як зазначили у прес-службі, у приміщення самої станції вода не потрапила.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент підтоплена частина підземного пішохідного переходу, що сполучає вихід зі станції метро «Олімпійська» з протилежним боком вулиці Велика Васильківська (Червоноармійська).

Також комунальні служби перекрили один з виходів з підземного переходу на боці вулиці Велика Васильківська, на якій розташований стадіон «Олімпійський».

Закрита для проходу частина пішохідного переходу заповнена водою, працівники комунальних служб зараз намагаються зібрати її.

Таким чином на даний момент працює лише один з чотирьох виходів переходу біля станції метро «Олімпійська».

Крім того, у зв’язку з підтопленням закрито вхід на нижній поверх торгівельного центру «Олімпійський».