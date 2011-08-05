Комісія назвали причини аварії на макіївській шахті

Експертна комісія оприлюднила висновки про причини аварії на шахті ім. Бажанова у Макіївці Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, аварія сталася в результаті накладення декількох факторів.

За даними комісії, одним із них є наявність у стінах зруйнованого копра значних за розмірами зон з низькою міцністю бетону. Результати випробування окремих фрагментів зруйнованих стін показали, що бетон стін характеризується високим ступенем неоднорідності, мінімальне значення його міцності майже у 7 разів менше за проектне.

Також, за висновкам комісії, можливими факторами, що викликали аварію, є:

1. Баштовий копер введений в експлуатацію в 1960 році, при його будівництві не здійснювався належний контроль за якістю бетону через відсутність приладів неруйнівного контролю (якщо покладений бетон якісний, то з роками міцність його збільшується).

2. З роками експлуатації накопичувалися й інші негативні фактори, зокрема:

заміна шведських машин і електродвигунів у 1981 році (вугільний підйом) і в 1988 році (породний підйом) на більш потужні та важкі вітчизняного виробництва, що призвело до збільшення статичного та динамічного навантаження на копер;

у ході експлуатації копра через появу тріщин має місце зниження морозостійкості, отже і довговічності бетону, що в процесі експлуатації призвело до зниження його міцності.

3. У результаті тривалої експлуатації (близької до граничного терміну - 50 років) у стінах копра з`явилися тріщини, в які за рахунок депресії притягувалася атмосферна волога і вугільний пил, що має у своєму складі сірку та її сполуки. Остання у свою чергу призвела до прискорення швидкості корозії бетону та арматури, що призвело до неприпустимого зниження несучої здатності стін.

4. Наявність виведеного з експлуатації вентиляційного каналу, а саме - порушення його герметичності в місці примикання до ствола може бути джерелом залучення (притягання) грунтових вод за рахунок депресії у стволі. Це могло призвести до ослаблення грунту основи фундаменту копра (можливо вимивання і висмоктування грунту в ствол). У результаті цього міг виникнути крен фундаменту і копра в цілому, що могло призвести до критичного крену копра.

5. Тривале динамічне навантаження в зоні розташування розвантажувальних кривих у сукупності із тріщиноутворенням у результаті багаторічної експлуатації, а також корозійного пошкодження бетону та арматури могли призвести до поступової втрати несучої здатності стін.

За висновками комісії, сукупність цих фактів у поєднанні з несприятливими погодними умовами (проливні дощі, сильний вітер упродовж тижня напередодні аварії) могла призвести до обвалення копра.

Також комісія рекомендували вжити низку післяаварійних заходів. Зокрема керівництву шахти рекомендовано:

Роботи з відновлення комплексу скіпового копра вести за спеціальним проектом, розробленим і узгодженим в установленому порядку. Під час ведення аварійних робіт вести контроль зі сторони шахти і виконавців за елементами зруйнованого копра, які вилучаються при розбиранні.

Розробити і здійснити заходи щодо підтримання у безпечному стані гірничих виробок, обладнання, механізмів, вентиляції шахти.

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України та Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України рекомендовано:

Дати вказівку на проведення перевірки стану всіх баштових копрів, маючи на увазі першочергові роботи по копрах з еркерами, і розробити заходи щодо забезпечення їх безпечної експлуатації.

Внести зміни до нормативних документів щодо термінів і порядку обстеження баштових копрів.

У висновках зазначено, що після виконання в повному обсязі робіт з демонтажу зруйнованих елементів залізобетонного копра та огляду будівельної частин «шийки» копра, підйомних машин та їх елементів, причини аварії можуть бути уточнені.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2011 року в Макіївці на шахті ім. Бажанова (Донецька область) обрушився баштовий копер, загинули 11 шахтарів і 4 – постраждали.