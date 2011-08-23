Стрілянина і бійка: розвесела компанія двічі напала на міліцію

Прокуратура Стаханова Луганської області розслідує кримінальну справу за фактом стрілянини і бійки за участю депутата селищної ради і міліціонерів.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар обласної прокуратури Олександр ЗАЙЦЕВ.

«Такий інцидент був, кримінальну справу порушила прокуратура Стаханова. На даний момент триває опитування численних свідків, після чого буде висунуто офіційну версію того, що сталося», - сказав О.ЗАЙЦЕВ.

Інформацію про бійку і стрілянину УНІАН підтвердила і керівник прес-служби обласного Управління МВС Тетяна ПОГУКАЙ.

«Дійсно, факт мав місце. Але розповідати подробиці я не маю права, слідство веде прокуратура, - сказала Т.ПОГУКАЙ.

За неофіційною інформацією, інцидент стався в ніч з 3 на 4 серпня в Стаханові, коли двоє співробітників ППС патрулювали місто в районі вулиці Богдана Хмельницького. Вони помітили, що в розважальному комплексі «Комфорт» компанія з семи чоловіків, серед яких був депутат однієї з місцевих селищних рад, приставала до дівчат. Коли дівчата обурилися, один з них ударив жертву рукою по обличчю. Вони звернулися по допомогу до патрульних. Міліціонери вимагали припинити безчинства, але семеро чоловіків напали на них і жорстоко побили.

Співробітники ППС повідомили про хуліганів в Стаханівський міськвідділ. Міліціонери встановили місце проживання одного з нападників і направили до нього групу затримання. У його будинку перебували інші учасники інциденту. Вони почали стріляти у правоохоронців з мисливської рушниці. За неофіційними даними, двоє правоохоронців опинилися в лікарні з вогнепальними пораненнями ніг, ще двоє - зі струсом мозку, ударами і пошкодженнями грудної клітки.