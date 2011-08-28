У Криму через шторм загинула дитина
Ще двох людей шукають
У Судакському регіоні Криму в морі потонув підліток із Кривого Рогу, який купався під час шторму силою в два бали.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався 27 серпня.
«Хлопчик пішов купатися в морі, на деякий час дорослі втратили контроль за дитиною, в цей час він потонув», – йдеться в прес-релізі.
Тіло підлітка витягли на берег.
МНС також повідомило, що у суботу зникли росіянин і українець, які купалися в морі під час шторму силою в три бали.
Так, 26-річний житель Москви пірнув під хвилю за 20-25 метрів від берега в районі пляжу курортного селища Новий Світ (Судак) і зник.
Житель Білої Церкви, орієнтовно 24-26 років, пірнув під хвилю за 100 метрів від берега в районі пляжу села Прибережне (Судак), більше його ніхто не бачив.
Рятувальники шукають зниклих.