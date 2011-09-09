СБУ підтвердила обшук у приміщенні Апеляційного суду Криму
19:02, 09 вересня 2011Суспільство
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Каже, є справа
Сьогодні у Сімферополі співробітники прокуратури і Служби безпеки України провели обшук у будівлі Апеляційного суду Криму в рамках розслідування порушеної напередодні кримінальної справи за фактом перевищення службових повноважень і порушень у сфері охорони державної таємниці посадовцями суду.
Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах Криму.
«Обшук і вилучення документів проведені у рамках розслідування справи. Працює слідчо-оперативна група», - сказав співрозмовник агентства, не вдаючись до подробиць.
Прес-служби кримської прокуратури і Головного управління СБУ в автономії від коментарів утрималися.
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