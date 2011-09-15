Наркомани становлять 3% населення Землі

Кількість людей, які вживають наркотики, становить у всьому світі 210 мільйонів осіб із семимільярдного населення планети, з них 47 мільйонів припадає на країни Латинської Америки, повідомив глава представництва Світової організації охорони здоров`я в Мексиці Філіп Ламі на III Латиноамериканської конференції з антинаркотичної політики.

Ламі зазначив, що в Мексиці кількість наркоманів досягла 1,2 мільйона. За його словами, середній вік, коли людина залучається до наркотиків, становить за статистикою 12-17 років.

Національний комісар Мексики з протидії наркоманії Карлос Тена Тамайо заявив, що поширення наркотиків стало однією з найсерйозніших проблем, які загрожують існуванню і розвитку людства: "Наркотики загрожують державній безпеці і світу в цілому, підриваючи здоров`я людей і розкладаючи їх морально. Нині поширення наркотичних засобів стало глобальною проблемою, яка загрожує існуванню і розвитку людства", - цитує РІА "Новости".

Комісар, зокрема, висловився проти легалізації наркотиків. На його думку, легалізація призведе до посилення наркоторгівлі і зростання організованої злочинності.

Раніше чимало політиків з країн Латинської Америки, зокрема колишні президенти Колумбії, Мексики і Бразилії, а також Глобальна комісія ООН з антинаркотичної політики висловлювалися за легалізацію ряду наркотиків, вважаючи, що це допоможе зменшити злочинність у регіоні.

У 2009 році президент Мексики Феліпе Кальдерон підписав закон, що дозволяє зберігати невелику кількість наркотиків.

Згідно з ним, дозволені зберігання і транспортування 2 грамів опію, 50 міліграм героїну, 5 грамів марихуани, 500 міліграм кокаїну, 40 міліграм метамфітамінов і 0,015 міліграм ЛСД, а кримінального переслідування зазнають тільки ті, у яких виявлені наркотики вище встановлених норм.

Затриманим з наркотиками для "особистого користування" пропонується добровільне і безкоштовне лікування від наркотичної залежності. Для тих, хто спіймався з наркотиками тричі, лікування стає примусовим.

На думку мексиканської влади, не йдеться про повну легалізацію наркотиків. Цей захід в першу чергу спрямований на те, щоб приборкати насильство наркокартелів і корупцію серед поліцейських. Закон допоможе зосередити увагу поліцейських на спійманні саме великих наркоторговців і наркодилерів.