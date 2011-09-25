Якби Севастополь розвивався як Одеса, він жив би багатше

Влада Севастополя вважає, що місто має розвиватися як морський порт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир АРАБАДЖ в ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Жаком ФОРОМ.

«Якби наше місто з його чудовою бухтою спочатку розвивалося не як закрита військово-морська база, а як розвивалася вільна Одеса, то Севастополь жив би сьогодні набагато багатше», - зазначив В.АРАБАДЖІ.

«Міська влада вважає, що Севастополь повинен розвиватися як морський порт, обростати комерційними портовими терміналами: нам потрібні інвестиції, для нас це дуже важливо», - сказав віце-губернатор.

За його словами, у міста хороший науковий потенціал. «Наші вузи могли б забезпечити кадрами будь-яку галузь. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє», - додав посадовець.

Ж.ФОР зі свого боку зазначив: «Я почув про проекти і плани, які існують на найближче майбутнє, – вони вражають. І я абсолютно переконаний, що участь в цих проектах зацікавить французькі компанії і французький бізнес».

Крім того, як сказав посол, у Франції відзначають, що кількість французьких туристів як в Криму, так і в місті Севастополі з кожним роком збільшується. «Тому ми повинні дуже тісно співробітничати з міською адміністрацією, щоб працювати в цьому напрямку – підсилювати наші відносини», - констатував дипломат.