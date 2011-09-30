Як українці вітатимуть учителів зі святом
Чи престижна професія?
Лише кожний п'ятий українець вважає престижною професію вчителя.
Про це свідчать передані агентству УНІАН дані, одержані Інститутом Горшеніна під час опитування «День вчителя в Україні».
За наслідками проведених досліджень експерти Інституту дійшли низки висновків.
Зокрема, більшість громадян України (68,8%) вважає, що країні потрібна реформа шкільної освіти. З них 46,5% відповіли на це запитання «швидше так», 22,3% - «точно так». Не бачать необхідності у реформуванні шкільної освіти близько чверті опитаних (25,7%). З них 20,4% вибрали відповідь «швидше ні», а 5,3% - «точно ні». Важко з відповіддю – 5,5% респондентів.
Близько третини українців (34,6%) не спілкуються зі своїми шкільними вчителями після закінчення школи. Підтримували відносини з шкільними педагогами одразу після закінчення школи, однак зараз не спілкуються з ними – 24,2% опитаних, 20,2% - спілкується з шкільними вчителями і зараз, а 17,8% респондентів спілкувалися тривалий час, але зараз не підтримують зв'язок зі своїми вчителями. Важко відповісти на це запитання 3,2% респондентів.
Більшість українців (74,1%) не вважає професію вчителя престижної. З них більш як третина назвали цю професію не престижною (37,9%) і майже така сама кількість опитаних (36,2%) назвали професію вчителя звичайною. І лише кожний п'ятий українець (20,3%) вважає вчителів представниками престижної професії. Важко відповісти на це запитання 3,5% респондентів.
Більшість українців (72,0%) вважає, що професія вчителя не дозволяє її представникам нормально забезпечити себе матеріально. З них варіант відповіді «швидше ні» обрали 45,2%, «точно ні» - 26,8%. При цьому чверть опитаних (24,5%) вважає, що українські вчителі матеріально забезпечені нормально. З них 17,6% обрали відповідь «швидше так», 6,9% - «точно так». Важко відповісти – 3,5% респондентів.
Поздоровляти вчителів з професійним святом українські школярі та їх батьки будуть квітами (42,6%), грошима (39,2%), кондитерськими виробами (29,2%). Подарують своїм вчителям косметику або парфумерію 22,6% опитаних, побутову техніку планують вручити 4,9%, алкоголь – 4,7%. Відповідь «інше» на це запитання дали 14,3% респондентів, кожний десятий опитаний (10,1%) заявив, що не вітатиме вчителів з професійним святом, а 4,8% - ще не визначилися зі своїми планами з цього приводу.
Телефонне опитування «День вчителя в Україні» проводився Інститутом Горшеніна з 27 по 29 вересня 2011 р. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.