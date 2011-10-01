Демографи: ті, хто доживе до пенсії, має шанси жити довго

Рівень життя працюючих пенсіонерів іноді вище, ніж молодих людей та багатодітних родин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на прес-конференції завідуюча відділом дослідження рівня життя населення Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук Людмила ЧЕРЕНЬКО.

«Абсолютна бідність серед пенсіонерів, можна сказати, ліквідована, оскільки всі пенсіонери отримують дохід вищий за прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність», - сказала вона.

В той же час експерт наголосила, що за відносною межею бідності серед пенсіонерів особливо вразливими є так звані «старі пенсіонери» - люди, старші 75 років.

Вона наголосила, що ці пенсіонери не мають можливості заробляти додаткових грошей, крім пенсії.

Разом з тим Л.ЧЕРЕНЬКО зазначила, що серед «молодих пенсіонерів», людей до 75 років, які мають можливість отримувати пенсію і зарплату, рівень життя навіть вищий, ніж працюючих молодих людей.

Також, за словами експерта, у більш вразливому становищі знаходяться багатодітні родини.

«Дійсно, більшість пенсіонерів в Україні існує на межі виживання, оскільки їм вистачає коштів лише на саме необхідне. Найбільш гостро ця проблема постає для великих міст з високою вартістю життя. «Оскільки рівень пенсії однаковий для всіх регіонів України, то в регіонах з високою вартістю основних товарів пенсіонери, які живуть на мінімальну пенсію, практично мають 1,5-2 рази меншу купівельну спроможність», - сказала Л.ЧЕРЕНЬКО.

У свою чергу провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень Лідія ТКАЧЕНКО висловила думку, що альтернативи підвищенню пенсійного віку в Україні немає.

За її словами, пенсійна реформа дає можливість кращого забезпечення майбутніх пенсіонерів.

В той же час вона вважає, що той факт, що жінки будуть виходити на пенсію у 60 років, не вплине на якість їх життя на пенсії.

«Насправді треба мати на увазі, що пенсійний період життя в Україні достатньо довгий. Звідки б у нас інакше взялося 30% пенсіонерів, якби люди не доживали б до пенсії і жили дуже мало... Ті, хто доживають до пенсії, мають всі шанси жити довго», - наголосила вона.