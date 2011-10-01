Керівника санаторію, який дуже зацікавив Єжеля, затримали

Співробітники прокуратури та міліції провели виїмку документів і затримали генерального директора Сакського військового санаторію Міністерства оборони Віталія УСТЮЖАНІНА.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив співробітник санаторію.

«Була четверта година ночі, коли вони без опису згребли всі документи в чорні мішки й закинули в машину. Забрали сервер, знеструмили програму, яка поєднує всі служби оздоровниці. Беззаконня в санаторії, де 800 відпочиваючих і стільки ж співробітників! Це рейдерске захоплення підприємства», - заявив співрозмовник агентства.

УНІАН поки не має в своєму розпорядженні коментарів прокуратури.

За інформацією джерел ZN.UA, В.УСТЮЖАНІНА звинувачують за двома статтями - розтрата державних коштів у особливо великих розмірах і перевищення службових повноважень.

Як повідомляв УНІАН, у липні міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ видав наказ, яким ліквідовується «Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. Пирогова», а всі його фонди, обігові кошти й цінності передаються іншому держпідприємству - «Укрвійськкурорт» (Партеніт). Нібито це покращить якість лікування. Разом із тим працівники оздоровниці говорять про «схему прикритого рейдерского захоплення» санаторію.