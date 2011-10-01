Губернатор: Буковина - європейський край, де релігії завжди жили мирно

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ впевнений, що візит патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА на Буковину пройде на достойному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам.

«У нас цей візит пройде на достойному рівні, і люди, які захочуть помолитися з патріархом, отримають і реалізують своє конституційне право на свободу віросповідання», - зазначив М.ПАПІЄВ.

Він додав, що це перший візит глави РПЦ на Буковину, і висловив впевненість, що Буковина, як багатонаціональний і багатоконфесійний регіон, покаже і національний спокій, і міжконфесійну злагоду.

«Ми з честю приймемо Святішого, і наші православні люди помоляться разом з патріархом КИРИЛОМ», - відзначив губернатор.

За словами М.ПАПІЄВА, Буковина – європейський край, де завжди у мирі і спокої завжди вживалися всі релігії. Він висловив впевненість, що всякого роду провокацій не буде, і порадив політичним силам не втручатися у церковне життя.

Як сказав М.ПАПІЄВ, в регіоні очікують від візиту патріарха КИРИЛА «підняття духовності, бо в глобалізованому світі, коли пріоритети змінилися на пріоритети доцільності, хотілося б, щоб суспільство повернулося до першооснов, щоб у світі була злагода і любов між людьми».

Як повідомив губернатор, від мешканців Буковини планується подарувати патріарху КИРИЛУ Євангеліє. Воно велике за розмірами і, на думку М.ПАПІЄВА, найкраще підходить, щоб потім бути подароване собору або храму.

М.ПАПІЄВ зазначив, що до візиту предстоятеля РПЦ було завершено будівництво Троїцького собору, відремонтовані дороги, прибрані населені пункти. «Крім того, що ми духовно очистилися, ми ще й очистили все навкруги», - сказав він.

За словами М.ПАПІЄВА, зупиниться патріарх КИРИЛ у Вознесенському монастирі в селі Банчени Чернівецької області.

На запитання, чим пригощатимуть Святішого, губернатор зазначив, що в монастирі готують смачні страви, в тому числі румунські і молдавські. «І бринза, і білі гриби, така суто буковинська кухня», - додав губернатор.

Як повідомлялося, вчора, коментуючи очікуваний візит, глава патріаршої прес-служби, повідомив: "Це черговий візит святійшого патріарха Кирила в Україну. Цього разу він відвідає західну Україну, Буковину, де живуть віддані прихожани Московського патріархату. Цей візит для них дуже важливий, тому що вони живуть в непростих умовах, роздерті розколом".