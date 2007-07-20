Росія погодилася пропустити цистерни з фосфором транзитом до Казахстану

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ повідомив, що Росія погодила транзит цистерн з фосфором своєю територією у напрямку Казахстану.

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформаційно-роз’яснювальної роботи та зв’язків із ЗМІ МНС України, про це міністр заявив сьогодні на Львівщині.

„Я говорив сьогодні з послом Казахстану, мав розмову з послом Росії. На даний момент завантажено вже три цистерни, з яких дві повні, одна порожня, ще чотири готуються до завантаження. Поруч із працівниками МНС працюють представники казахського заводу-виробника, вони допомагають у ремонті цистерн та будуть супроводжувати їх при транспортуванні до Казахстану. Ми сподіваємося на те, що перші завантажені вагони будуть відправленні вже найближчими днями, а можливо і годинами. Спеціально для цього на місці надзвичайної події створено митний пост, щоб усі оформлення відбувалися безпосередньо на місці аварії”, - сказав Н.ШУФРИЧ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи планується транзит вагонів через Київ, міністр запевнив, що у киян немає підстав хвилюватися, адже буде забезпечено такий маршрут, який враховуватиме розташування великих міст. „Ми зробимо все, щоб оминути великі населені пункти”, - зазначив Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 липня, міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що перевезення жовтого фосфору по Україні заборонено до завершення розслідування причин аварії вантажного поїзда в Львівській області.

Водночас, за словами міністра, від віце-прем`єр-міністра Олександра КУЗЬМУКА надійшло повідомлення, що Мінтрансзв`язку має забезпечити доставку уцілілих цистерн з фосфором назад в Казахстан.

За словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, зараз це відпрацьовується, зокрема, Мінтрансзв`язку зв`язується з «Російськими залізницями», щоб вони прийняли цистерни з цим вантажем.

Сьогодні заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР висловив думку, що повертати небезпечний вантаж фосфору до Казахстану потрібно лише після ретельної перевірки залізничних цистерн і при підвищених заходах безпеки.