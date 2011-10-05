У Білій Церкві 12 чоловіків жорстоко побили битами двох міліціонерів

У Білій Церкві на Київщині під час спроби затримання грабіжників двоє міліціонерів були побиті дванадцятьма посібниками злочинців.

Спочатку у селі Іванівка Ставищаського району Київської області кілька мешканців Закарпатської області пограбували підприємця з Херсона. За словами потерпілого, у нього відібрали 200 тис. гривень, пише "Сегодня".

Звернувшись в міліцію, чоловік розповів, що на Київщину приїхав у справах, а своїх нападників знав по роботі. Зацікавлений у співпраці бізнесмен підказав правоохоронцям місця можливої ​​появи та перебування зловмисників.

Міліціонери Ставищанського та Білоцерківського відділень незабаром затримали підозрюваних. Одного помітили і затримали у Білоцерківській багатоповерхівці. Інших співучасників залишилися чекати в під`їзді двоє оперативників. Втім, через деякий час до будинку під`їхали автомобілі з дванадцятьма чоловіками, які напали на правоохоронців з кулаками і бейсбольними битами.

Під час бійки одному з міліціонерів зламали руку. Маючи табельну вогнепальну зброю, правоохоронці її не застосували, враховуючи велику кількість людей, які стали випадковими свідками пригоди.

На підкріплення колегам прибула патрульно-постова служба. Втім, затримати вдалося лише шістьох зловмисників, у яких вилучили металеві прути і бейсбольні бити, інші зникли з місця події.

Втікачів і підозрюваних в розбої розшукують. Щодо вищезгаданого злочину проводиться перевірка.

ТСН