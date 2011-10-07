Міжнародні валютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 8,5%

Міжнародні валютні резерви Національного банку України у вересні 2011 року скоротилися на 8,5%, або на 3,256 млрд. дол. – до 34,95 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року (на 1 січня було 34,576 млрд. дол.) золотовалютні резерви збільшилися на 1,1%, або на 0,374 млрд. дол.

Також повідомляється, що на 1 жовтня у структурі резервів 33,388 млрд. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 8,49 млн. дол., золото – 1,452 млрд. дол.

Нагадаємо, перший заступник голови правління НБУ Юрій КОЛОБОВ учора заявив, що однією з основних причин зниження обсягу золотовалютних резервів стали інтервенції Нацбанку з метою задоволення попиту населення на валюту.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.