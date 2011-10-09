На Луганщині розгерметизувався магістральний газопровід

У Луганській області сталася розгерметизація підземного магістрального газопроводу високого тиску діаметром 700 мм «Луганськ – Лисичанськ - Рубіжне».

Про це повідомляє Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в луганській області.

Розгерметизація сталася на 81-му кілометрі газопроводу в Попаснянському районі, за 600 м від села Мирна Долина.

Розгерметизацію газопроводу виявив черговий обхідник об 11.30. О 12.30 газопостачання було перекрито на 81 пікеті для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Водночас відключення житлових будинків та підприємств не відбувалось. Газопостачання проводиться за резервною гілкою.

Вчора на місці події велися роботи зі зниження тиску в газопроводі, місце події огороджено та охороняється. Ремонтні роботи почнуться після зниження тиску у газопроводі до 10 атмосфер.