«Укрзалізниця» очікує, що тепер держава подбає про безпеку перевезень

«Укрзалізниця» через рік після трагедії на залізничному переїзді поблизу Марганцю очікує на ухвалення державної програми підвищення безпеки на залізничних переїздах.

Як повідомили УНІАН у залізничній адміністрації, «Укрзалізниця» у відповідні терміни виконує свою галузеву програму підвищення безпеки на переїздах, водночас необхідно прийняти держпрограму, яка має фінансуватися за рахунок державних коштів.

«Наша програма розрахована на кілька років. Після тієї сумної події у Марганці ми побудували там шляхопровід на суму 22 млн. грн. Крім того, цього року нами будуть виконані роботи з капітального ремонту 70 переїздів, зокрема 24-х на ділянках швидкісного руху, де курсуватимуть швидкісні потяги "Хюндай", також на цих ділянках будуть обладнані автоматикою 11 переїздів. У розряд з черговим до кінця року бути переведено 48 переїздів», - відзначив перший заступник начальника Головного управління шляхового господарства «Укрзалізниці» Олексій ВІННИЧУК. За його словами, роботи, намічені на 2011 рік, проведені вже на 90%.

У цілому, на сьогодні 231 переїзд, через які здійснюється автобусний рух, не обладнано автоматикою. «Складено нашу галузеву програму до 2016 року, і ці переїзди будуть обладнані автоматикою. Крім того, Мінінфраструктури і "Укрзалізницею" розроблено концепцію держпрограми з будівництва шляхопроводів замість переїздів до 2016 року, згідно з якою заплановано освоїти коштів на 9 млрд. грн. і спорудити 237 шляхопроводів замість переїздів. Зокрема, наступного року заплановано і включено до фінпланів залізниць будівництво за державні кошти 17 шляхопроводів», – відзначив О.ВІННИЧУК. За його словами, «Укрзалізниця» і Мінінфраструктури подали свої пропозиції щодо будівництва цих 17 шляхопроводів вартістю 1 млрд. грн.

«Будівництво має виконуватися за державні кошти, має бути держзамовлення і виконавець має бути призначений державою», - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні фінансування з приведенню переїздів до вимог чинних нормативів виконується за рахунок власних коштів залізниць.

Мінінфраструктури і "УЗ" розроблено, проте досі не прийнято, проект розпорядження Кабінету міністрів «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення безпеки на залізничних переїздах на ділянках з інтенсивним рухом потягів і автотранспортних засобів шляхом ліквідації перетинів автомобільних і залізничних колій в одному рівні на 2012-2016 роки». У проекті держбюджету на 2012 рік кошти на дані цілі не передбачено.

Довідка УНІАН. 12 жовтня 2010 р. на 116-му кілометрі залізничного переїзду Нікополь-Марганець переповнений людьми автобус "Еталон" на заборонні сигнали виїхав на переїзд. Його зніс локомотив потягу. На місці ДТП загинули 38 осіб, пізніше в лікарнях померли ще 9 потерпілих.