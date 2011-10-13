Власник агрохолдингу «Авангард» позиватиметься до ЗМІ на півмільйона

Власник агрохолдингу «Авангард», компанії «Укрлендфармінг» та інвестор «VAB Банку» Олег БАХМАТЮК позиватиметься до редакції Інтернет-видання «Обозреватель» за розповсюдження недостовірної, на його погляд, інформації, що завдає шкоди його честі та гідності, а також діловій репутації очолюваних ним підприємств.

Сума позову складе 500 тис. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі О.БАХМАТЮКА.

Як зазначається в повідомленні, упродовж останнього тижня Інтернет-видання «Обозреватель» опублікувало низку матеріалів, що стосуються бізнесу О.БАХМАТЮКА, його особисто як підприємця, а також конфлікту довкола «VAB Банку», у придбанні мажоритарного пакету акцій якого зацікавлений бізнесмен. Оприлюднені матеріали, на думку О.БАХМАТЮКА, «носять замовний характер, не відповідають стандартам журналістики, спрямовані на дискредитацію його як підприємця та підконтрольних йому підприємств».

«Я пов’язую появу цих публікацій виключно із небажанням колишнього голови Спостережної ради «VAB Банку» повертати фінустанові 1 млрд. грн. кредитів, виведених у 2008–2009 році через афілійовані структури. Ми ведемо активну претензійну роботу відносно цих позик, а проти нас натомість розгорнуто брудну PR-кампанію», - заявив О.БАХМАТЮК.

У зв’язку з цим, інформує прес-служба підприємця, О.БАХМАТЮК подасть позов до Інтернет-видання «Обозреватель» за шкоду своїй честі та гідності, а також діловій репутації очолюваних ним підприємств, оцінивши розмір шкоди у 500 тис. грн. Отримані гроші, в разі винесення відповідного судового рішення, будуть перераховані на рахунки дитячих будинків, повідомляє прес-служба бізнесмена.