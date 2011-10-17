У Запорізькій області з лікарні втік затриманий за вбивство педофіл

У Запорізькій області вночі втік з лікарні 40-річний чоловік, який 11 липня 2011 р. у Дніпрорудному згвалтував 13-річну школярку, убив її приятельку і був затриманий працівниками міліції, коли, намагаючись заховатися від правоохоронців, вистрибнув з 4-го поверху і дістав перелом обох ніг і травму хребта.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, втеча була здійснена з Дніпрорудненської міськлікарні, де зловмисник перебував на стаціонарному лікуванні під охороною.

Обставини втечі зараз встановлюються, для впіймання злочинця в регіоні введено в дію план «Сирена».

Як повідомив УНІАН, увечері 11 липня 2011 р. у Васильєвський райвідділ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла інформація про те, що в одній з квартир багатоповерхового будинку в центрі м. Дніпрорудний виявлено труп 13-річної дівчини. Виїхавши на місце події, працівники міліції встановили, що злочин скоїв 40-річний уродженець Азербайджану.

За даними відділу зв`язків з громадськістю Запорізького главку міліції, чоловік згвалтував 13-річну дочку своєї знайомої, спробував згвалтувати її приятельку, але дівчинка почала чинити опір і дістала кілька ножових поранень, від яких померла на місці.

Намагаючись втекти через балкон, педофіл зірвався з 4-го поверху і дістав перелом обох ніг і травму хребта, був затриманий і доставлений у реанімаційне відділення лікарні.

Стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк аж до довічного.