Експерт прогнозує, що українські гаманці надмуть повітрям

В Україні найближчим майбутнім при високому показнику зростання валового внутрішнього продукту (ВВП), низькій офіційній інфляції та виконанні дохідної частини бюджету, спостерігатиметься зниження життєвого рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь ЮРЧИШИН під час круглого столу на тему: «Україна і МВФ. Що далі?» в Інституті Горшеніна у вівторок.

За його словами, це відбуватиметься внаслідок невідповідності реального і офіційного рівня інфляції. Саме це є «тим джерелом, через яке наповнюється і ВВП, і бюджет».

Свою позицію В.ЮРЧИШИН пояснив тим, що реальна інфляція сьогодні набагато вище, ніж офіційна. У свою чергу це дає можливість говорити про зростання номінального ВВП, що є підставою для збільшення надходжень до бюджету.

«Високий номінальний ВВП, низький рівень офіційної інфляції, низький дефлятор – це високий реальний ВВП. Це дасть можливість влади говорити про те, що у нас небачене економічне зростання. Більш того, це підтверджуватиметься надходженнями до бюджету, який наповнюватиметься номінальними гривнями, але при цьому реальна вартість цих гривень істотно знижуватиметься, - сказав В.ЮЧИШИН. - Ми маємо величезні ножиці: з одного боку, неначе все добре, номінально все виконується, але реальний життєвий рівень знижуватиметься».