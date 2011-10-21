ЗМІ: У Криму затримали трьох кілерів з банди Дікаєва

Кримська міліція провела успішну операцію, в результаті якої затримали трьох озброєних до зубів, чоловіків, яких обгрунтовано підозрюють у причетності до банди кілерів Аслана Дікаєва. Серед затриманих - один з лідерів кримських ваххабітів. Про це повідомила керівник прес-центру кримського главку МВС Ольга Кондрашова, пише "Сегодня".

"Співробітниками кримського УБОЗу і СБУ в бахчисарайському селі було затримано чоловіка, який є одним з лідерів ваххабітського руху в Криму. У нього були дві гранати "Ф-1", дві тротилові шашки і електродетонатори. Під час затримання він погрожував співробітникам міліції",- повідомила Кондрашова.

Також у главку зазначили, що в Сімферополі співробітники УБОЗ затримали 29-річного громадянина РФ, уродженця Чеченської Республіки, у якого вилучили гранату "РГД-5" та 26 грамів марихуани. Правоохоронці встановили, що він підтримував зв`язки з однією з ОЗУ, і з`ясовують його зв`язки з Асланом Дікаєвим. Серед затриманих також 38-річний житель Алушти з цілим арсеналом зброї. Бійці УБОЗу вилучили у нього чотири автомати Калашникова, три пістолети різної модифікації, 1600 набоїв різного калібру, 15 запалів, 15 світлошумових гранат, п`ять гранат РГД і Ф-1, радіостанції, а також вибухівка і детонатори до неї.

"Потрібні серйозні підстави, щоб проводити обшук в будинках, а я думаю, людина, що має при собі електродетонатор, це вже привід для обшуку. Поки що їм звинувачення пред`явлені тільки за незаконне зберігання та поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибухівкою. А також за зберігання і виготовлення наркотичних засобів. Всі ці люди обгрунтовано підозрюються в причетності до зв`язків з Асланом Дікаєвим. Зараз ми з`ясовуємо джерела придбання такої кількості зброї та мету її використання", - зазначила Кондрашова.

З приводу розшуку ще одного учасника банди Дікаєва - Андрія Шемятенкова - міліція інформації не надає.

Як повідомлялося, в ніч на 30 вересня в Одеській області під час спецоперації із затримання громадянина РФ Аслана Дікаєва, який розшукується за скоєння вбивства, у перестрілці зі злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо поранені. Загалом у спецоперації брали участь 12 правоохоронців.

1 жовтня у центрі Одеси бійці спецпідрозділів блокували приватний будинок, в якому знаходилися вбивці. Близько двох сотень співробітників міліції оточили територію і запропонували кілерам здатися. Проте злочинці ніяк на це не прореагували, і правоохоронці почали штурм. В результаті штурму двох злочинців було вбито, одному вдалося втікти.