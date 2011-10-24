Україна і ЄС домовилися про обсяг безмитного імпорту автомобілів

Українські чиновники й експерти позитивно оцінюють результати переговорів про створення Зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом.

Про це повідомляє газета «КоммерсантЪ-Украина»(№172 (№1446) від 24 жовтня 2011 року).

Директор Департаменту міжнародних економічних відносин Міністерства аграрної політики і продовольства Тарас КАЧКА повідомив, що обсяг безмитного імпорту європейських автомобілів до України становитиме 45 тис. одиниць на рік.

Як повідомляє видання, урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ цей рівень назвав традиційним обсягом імпорту в базовому періоді 2005-2007 років.

"Якщо імпорт у будь-якому наступному році не досягатиме цього рівня, то ми, природно, не вживатимемо жодних заходів. Якщо ж він буде вищий, тоді застосовуватиметься ще один параметр — частка на ринку", - сказав В.ПЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, це означає, що навіть у разі зростання обсягу імпорту автомобілів з ЄС, наприклад, до 50 тис. одиниць, захисні заходи у вигляді повернення 10-процентного мита не вживатимуться, якщо їх частка на ринку залишиться менше 20%.

"Але якщо частка буде вища, ми маємо право запровадити мито у розмірі того, що діє зараз. Щоправда, при цьому передбачено певну процедуру консультацій, повідомлення. Це не буде спонтанним рішенням: скажімо, ось сьогодні досягли якогось рівня, а завтра запроваджуватиметься мито", — сказав В.ПЯТНИЦЬКИЙ.

Водночас Т.КАЧКА наголосив, що, починаючи з першого року роботи ЗВТ, частка автомобілів з ЄС становитиме 20% нашого ринку, а через шість років вона підвищиться до 25%.

Гендиректор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег НАЗАРЕНКО позитивно оцінив домовленості України і ЄС у сфері імпорту автомобілів.

«Враховуючи, що дотепер Україна наполягала на застосуванні перехідного періоду для зниження ставок на автомобілі, таке рішення однозначно є позитивним. Тим більше що в поточному році, за нашими розрахунками, з ЄС до України надійде близько 40-45 тис. автомобілів. Це відповідає граничному показнику», - сказав О.НАЗАРЕНКО.

Т.КАЧКА також повідомив, що в рамках СОТ Україна повинна зменшити експортне мито на насіння соняшнику з 15% до 10%, а при торгівлі з ЄС відбудеться ще істотніше її зниження — протягом 15 років по 1 процентному пункту на рік, до нуля. За його словами, проте якщо експорт до ЄС перевищуватиме певний обсяг, то ставка мита підвищиться до рівня, який застосовується у відносинах із СОТ. "Для насіння соняшнику граничний обсяг становить 100 тис. тонн на рік", — уточнив Т.КАЧКА.

Газета повідомляє, що, згідно з домовленостями, в рамках ЗВТ щодо брухту чорних металів ставка експортних мит також знижуватиметься на 1 процентній пункт за рік, проте без права застосування Україною додаткових захисних заходів.

Крім того, Т.КАЧКА поінформував, що при вирішенні спорів у сфері енергетики застосовуватиметься класична схема з арбітрами. "Вони засідатимуть не півроку, а 50 днів. Саме рішення повинне бути виконане в найкоротші терміни, бажано протягом 15 днів", — додав він. За словами директора Департаменту міжнародних економічних відносин Міністерства аграрної політики і продовольства, арбітраж не торкнеться питань грошових компенсацій.

Гендиректор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимир ЛАПА позитивно оцінює такі домовленості. За його словами, «позиція Євросоюзу щодо скасування Україною експортних мит із самого початку була дуже жорсткою, тому те, що нам вдалося добитися не тільки перехідного етапу, а й права на використання захисних заходів — це успіх». «А враховуючи, що обсяг виробництва насіння соняшнику в Україні становить 7-8 млн. тонн, експорт 100 тис. тонн не є критичним», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ і комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ завершили переговори щодо Зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.