Полонені у Лівії українці скоро зможуть обняти рідних?

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що «у визволенні громадян України, затриманих в Лівії, намітилися позитивні перспективи».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмана, зазначивши, що провадження Уповноваженого з прав людини за зверненням родичів українських фахівців, які потрапили у полон в Лівії під час громадянської війни, триває.

Н.КАРПАЧОВА підкреслила, що Україна робить все можливе для повернення додому з Лівії полонених співвітчизників. З ними встановлено постійний контакт, їм надана нагальна допомога і, головне, досягнуто взаєморозуміння із представниками Національної перехідної ради Лівії щодо якнайшвидшого повернення всіх затриманих громадян України на Батьківщину, поінформувала омбудсман.

«Це вселяє надію, що наші співвітчизники найближчим часом зможуть обняти своїх рідних і близьких на українській землі», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали більш як 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамахірії Муамару Каддафі.

5 вересня у МЗС повідомили, що затримані українці є цивільними особами. Зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. Серед затриманих є одна жінка.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 19 вересня доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ і голові Служби зовнішньої розвідки Григорію ІЛЬЯШОВУ вжити всіх необхідних заходів для захисту прав і законних інтересів громадян України, затриманих у Лівії.