Пенсіонер, який на переході збив 2 людей, каже, що його осліпило сонце

У Києві співробітники ДАІ затримали водія, який на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на двох пішоходів – жінку 1957 р.н. і чоловіка 1978 р.н – і втік з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УДАІ м. Києва, подія сталася вчора, 27 жовтня, близько дев’ятої години ранку у Дніпровському районі на вулиці Марії Раскової, 4.

Водій, керуючи автомобілем Citroen BX, збив двох пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході, і, не зупиняючись, зник із місця пригоди.

Унаслідок наїзду жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, перелом плечового суглобу, забиття тіла і була доставлена до лікарні, молодий чоловік зазнав незначних травм, тому від госпіталізації відмовився.

У ДАІ встановили, що автомобіль рухався у напрямку вулиці Ентузіастів, а керував ним 63-річний киянин.

«Завдяки оперативним діям співробітників ДАІ «горе-водія» було затримано. На запитання, чому він не пропустив пішоходів, водій відповів, що під час руху його засліплювало сонце, і він не бачив людей на проїжджій частині. Він взагалі заперечував свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди. Але співробітникам ДАІ вдалося розшукати і автомобіль: він був у гаражі власника і мав явні пошкодження», – йдеться у повідомленні.

Водія було доставлено до райуправління міліції. Розпочато розслідування.