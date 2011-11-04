Медикам обіцяють підвищити зарплату: хірургу - на 861 грн

Українським медикам у 2012 році передбачено підвищення середньої зарплати.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА на III Міжнародній конференції з добродійності на тему: «Хто допоможе медицині одужати: пошук рецепту», яка проходить сьогодні в Києві.

Вона зазначила, що проектом державного бюджету України на 2012 рік передбачено кошти для фінансового забезпечення реформи охорони здоров`я.

Так, за словами Т.БАХТЄЄВОЇ, протягом року середня заробітна лікаря-хірурга вищої категорії в стаціонарі збільшиться на 861 грн., дільничного лікаря-терапевта вищої категорії – на 704 грн., фельдшера вищої категорії – на 540 грн.

«Будуть фінансово забезпечені виплата на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні основної щорічної відпустки (для цієї мети передбачається виділити кошти в обсязі 1,6 млрд. грн.), збереження середньої заробітної плати за кожним місцем роботи в разі направлення на навчання, а також виплата разової грошової допомоги випускникам медичних і фармацевтичних вишів, які виявили бажання працювати в сільській місцевості, що сприятиме залученню випускників медичних вишів до роботи в установах охорони здоров`я первинної ланки в сільській місцевості», - зазначила Т.БАХТЄЄВА.