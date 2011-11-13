Поліція відвоювала у наркомафії найбільший кримінальний район

Бразильська поліція провела успішну спецоперацію в кримінальному районі Ріо-де-Жанейро Росінья (Rocinha), повідомляє AFP з посиланням на місцеве телебачення. В результаті найбільша фавела Бразилії, яка останні 30 років перебувала під контролем наркомафії, перейшла до рук правоохоронних органів.



Фавелами в Бразилії називають райони самозабудови - нетрі, нерідко з високим рівнем злочинності. Багато з них зосереджені в Ріо-де-Жанейро - другому за населенням місті країни після Сан-Паулу, зауважує Лента.ру.



Операція в Росіньї, що почалася рано вранці, проходила за участю бронетехніки, військово-морського флоту і двох вертольотів. За даними Associated Press, деякі мешканці зустрічали поліцейських як визволителів, інші зберігали нейтралітет.



Про плани відбити у наркобаронів Росінью поліція оголосила заздалегідь. При цьому повідомлялося, що під час операції буде використано нову тактику, яка дозволить знизити кількість перестрілок і, отже, ймовірність загибелі випадкових перехожих.



Операція в Росіньї пов'язана з тим, що в найближчі роки в Ріо-де-Жанейро відбудуться великі спортивні змагання: в 2014 році тут проходитиме Чемпіонат світу з футболу, а в 2016 році місто прийме літні Олімпійські ігри. У зв'язку з цим влада стурбована рівнем злочинності в бідних районах міста. Різні дії, спрямовані на зміну ситуації в мегаполісі, ведуться з 2008 року.



Фавела Росінья, в якій живуть близько 120 тисяч осіб, до останнього часу була найважливішим центром бразильських наркоторговців. За деякими даними, їх виручка від продажу наркотиків перевищувала 50 мільйонів доларів щороку.