"Экономические известия": Газпром істотно скине ціну

Україна найближчим часом буде отримувати газ з Росії за ціною в 220-230 доларів за тисячу кубометрів, пишуть "Экономические известия" з посиланням на свої джерела в Адміністрації Президента. За їхніми даними, ціна вже погоджена з "Газпромом", а офіційно угода буде підписана президентами двох країн наприкінці листопада або початку грудня.



Якщо ці дані підтвердяться, це означатиме, що Україна домоглася суттєвої знижки за паливо. Для порівняння, в IV кварталі 2011 року "Нафтогаз" купує у "Газпрома" пальне приблизно по 400 доларів за тисячу кубометрів. У першому кварталі України отримувала пальне за 264 долара.



Сторони також домовилися, що Україні може кредитуватися і оплачувати газ у рублях. Крім того, в попередніх угодах зазначено, що російські компанії матимуть преференції при приватизації державного майна в Україні.



У причетних до газових переговорів організаціях і відомствах послалися на відсутність офіційних відомостей і прокоментувати не змогли. Але про те, що газові переговори близькі до завершення, нещодавно заявили одразу кілька чиновників, зазначає газета.



Прем'єр Микола Азаров сказав, що в листопаді переговори з «Газпромом» будуть вже завершені. «Компроміс щодо ціни на газ буде зафіксований у великому пакеті, який визначає весь спектр відносин України та РФ», - заявив він, зауваживши, що цей компроміс не пов'язаний зі вступом України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.



Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв повідомив, що Україна розраховує на істотне зниження ціни на російський газ. «Готується новий контракт або зміни до діючого контракту. Не можу назвати точну ціну, але я вас запевняю, що ціна на газ набагато буде нижче ...".



А міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко звернув увагу, що Україна і Росія вже перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.



На думку експертів, нові умови поставок газу в Україну будуть грунтуватися не тільки на економічних розрахунках, а й на політичних гарантіях обох сторін. Зокрема, в питанні про приватизацію перспективних стратегічних активів, яку має намір здійснити Кабмін Миколи Азарова, - енергогенеруючих і регіональних газопостачальних компаній (облгазів).