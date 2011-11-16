Щоб використати армію, Януковичу згода парламенту не потрібна

Верховна Рада України врахувала всі пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Збройні сили України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 313 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон парламенту ухвалив 6 вересня 2011 року, але Президент заветував його.

У пропозиціях глави держави зазначалося, що ВР перевищила свої повноваження, передбачивши у законі, що з’єднання, військові частини і підрозділи ЗСУ можуть залучатися до здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, континентального шельфу України та їх правового оформлення, надання військової допомоги іншим державам в межах, визначених указами Президента України, що затверджується або схвалюється ВР.

Президент України вважає, що "схвалення ж або затвердження Верховною Радою України будь-яких рішень щодо залучення з'єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України для виконання інших завдань відповідно до закону Конституцією України не передбачено".