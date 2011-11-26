У Луцьку вшанували пам'ять Грушевського

У Луцьку вшанували пам'ять першого президента України, видатного історика Михайла Грушевського.

Як передає кореспондент УНІАН, квіти до його пам’ятника поклали голова облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК, голова облради Володимир ВОЙТОВИЧ, Луцький міський голова Микола РОМАНЮК та громадськість міста.

Сьогодні відзначається 77-а річниця від дня смерті політичного діяча, публіциста, академіка Михайла Грушевського. А впродовж тижня у навчальних закладах та бібліотеках відбувалися тематичні заходи, присвячені його життю та діяльності.