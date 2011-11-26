«Хілтон» збудує в Ялті 5-зірковий готель

Мережа «Хілтон» (Hilton) має намір побудувати п'ятизірковий 24-поверховий готель у Ялті, вклавши у проект, орієнтовно, 150-160 мільйонів доларів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськради Ялти.

«Готель з'явиться в результаті трансформації курортно-рекреаційного установи – санаторію "Севастополь ", що розташований у Приморському парку», - йдеться у повідомленні.

Завершити будівництво готелю розробники обіцяють у квітні 2014 року.

Проект передбачає створення 300 номерів, усі – з видом на море і терасами, до 10 кв. м.

Планується, що до складу готелю увійдуть вертолітний майданчик, 5 ресторанів, 4 басейни, медичний, лікувальний і діагностичний центри, дитячий клуб, SPA-салон, конференц-зала, що вміщуватиме до 500 осіб, підземний паркінг.

На базі готелю планується також відкриття реабілітаційного центру для людей із порушенням опорно-рухової системи.

Загальна площа готелю становитиме близько 32 тисяч квадратних метрів. Перші поверхи будуть зі скла.

Розробники обіцяють, що, завдяки готелю, у місті буде створено 400-500 робочих місць. Навчання персоналу Hilton візьме на себе.

«Поява у Ялті готелю такого високого рівня підвищить престиж курорту», – сказав міський голова Олексій БОЯРЧУК.