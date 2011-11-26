Міністр: без продажу землі село остаточно загине

Продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення призведе до остаточного знищення українського села.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Я вважаю, що прихильники продовження мораторію – прихильники знищення українського села. Не стоїть питання продажу, стоїть питання завершення земельної реформи. Законодавець багато років тому прописав, що завершенням земельної реформи вважається прийняття закону про ринок землі. Це краще назвати закон про обіг сільськогосподарських земель», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він підкреслив, що уряд підготує законопроект про ринок землі таким чином, «щоб максимально забезпечити сільгоспвиробника землею».

«Іншого шляху немає», - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.

У свою чергу голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН наголосив, що після запровадження ринку землі економіка Харківської області за перший рік після реформи отримає 2–8 млрд. грн. інвестицій у техніку, технології, створення нових елеваторів, виробництво.