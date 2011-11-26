Королевська: 2012 рік може стати для металургів кризовим

2012 рік може стати для українських металургів кризовим. Про це заявила народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина), голова комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛІВСЬКА під час зустрічі з керівниками промислових підприємств Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, виступаючи на круглому столі в Харкові, Н.КОРОЛЕВСЬКА підтвердила, що Україна має дуже низькі шанси на отримання чергового кредиту від МВФ. «На нещодавній зустрічі з відомими фінансистами було отримано підтвердження інформації про те, що з біржі йдуть останні інвестори. Фондовий ринок в Україні, звичайно, і раніше не вирізнявся активністю, але за останні півроку пішли навіть ті, які були. Причина - в ризиках, що стали просто божевільними. МВФ відмовляється кредитувати Україну. Інших європейських кредитних ліній у нас немає. У 2012 році настане час віддавати борги. За таких умов жодна поважаюча себе кредитна установа Європи в Україну не прийде», - сказала народний депутат.

Вона також вказала на повну зупинку українського кредитного ринку. «Причина одна: Нацбанк для підтримки стабільності гривні знекровив банківську систему, зменшивши кількість гривневої маси на ринку. Такі дії Нацбанку - єдине, що влада сьогодні протиставляє кризі, що насувається», - заявила політик.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ нинішня ситуація в металургії нагадує кризовий 2008 рік в Україні. «Якщо ситуація не зміниться, металурги почнуть 2012 з нової кризи. Нинішня влада не хоче робити висновки з того, що сталося в попередні роки. Але якщо ми знову зануримося в кризу, то вийти з неї буде дуже важко - адже раніше країна мала резерви, зараз їх немає», - зазначила політик.

Вона вважає, що перед нинішньою владою стоять два завдання: визначення пріоритетного національного продукту і вироблення антикризової стратегії, аби пережити наступну другу хвилю світової кризи і не спровокувати кризу внутрішню. «Звичайно, влада цим займається. Ми бачили, як вони боролися з проблемами в сфері АПК, в результаті чого, країна недоотримала 5 млрд. дол.», - з сарказмом зауважила Н.КОРОЛЕВСЬКА. На її думку, наступні в черзі на «допомогу» влади - металурги, за ними - споживачі газу.