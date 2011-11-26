У неділю синоптики обіцяють мокрий сніг та дощ

Завтра вночі на сході та півночі Лівобережжя, вдень у західних, північних та місцями центральних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних та північних областях пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Карпатському регіоні та у східних областях 2-7° морозу; вдень 0-5° тепла, на узбережжі морів до 8°.

У Київській області у неділю вночі без опадів, вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями, вдень повсюди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.