Екс-начальника відділу УБОЗ звинувачують у вимаганні грошей

15:51, 26 листопада 2011
Суспільство
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Порушено кримінальну справу

Слідчий відділ прокуратури Севастополя за вимагання порушив кримінальну справу щодо колишнього начальника відділу УБОЗ міського управління внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Севастополя Віталій БІЛОУС.

«На сьогодні йому інкримінується вимагання грошових коштів у сумі 2 тисяч доларів США, з якими він був затриманий спецпідрозділом УСБУ Севастополя», - сказав прокурор.

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