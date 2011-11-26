Екс-начальника відділу УБОЗ звинувачують у вимаганні грошей

Слідчий відділ прокуратури Севастополя за вимагання порушив кримінальну справу щодо колишнього начальника відділу УБОЗ міського управління внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Севастополя Віталій БІЛОУС.

«На сьогодні йому інкримінується вимагання грошових коштів у сумі 2 тисяч доларів США, з якими він був затриманий спецпідрозділом УСБУ Севастополя», - сказав прокурор.