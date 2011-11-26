Екс-начальника відділу УБОЗ звинувачують у вимаганні грошей
15:51, 26 листопада 2011Суспільство
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Порушено кримінальну справу
Слідчий відділ прокуратури Севастополя за вимагання порушив кримінальну справу щодо колишнього начальника відділу УБОЗ міського управління внутрішніх справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Севастополя Віталій БІЛОУС.
«На сьогодні йому інкримінується вимагання грошових коштів у сумі 2 тисяч доларів США, з якими він був затриманий спецпідрозділом УСБУ Севастополя», - сказав прокурор.
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