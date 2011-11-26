У наметовому містечку чорнобильців міліція складає протокол

У Донецьку в наметовому містечку чорнобильців міліція, яка прибула, складає протокол.

Як повідомив кореспондентові УНІАН один з членів ініціативної групи протестуючих чорнобильців, комендант наметового містечка Володимир ДЕРКАЧ, сьогодні «в районі 14.00 в наметове містечко до чорнобильців прибули шестеро співробітників міліції з вимогою до учасників акції виконати рішення Донецького окружного адміністративного суду (від 23 листопада) і залишити територію, згорнувши намети».

Однак, за його словами, чорнобильці пояснили співробітникам правоохоронних органів, що у них на руках немає ніякого рішення суду і воно не приходило за юридичною адресою громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль Єдність».

«Ось вже близько двох годин, як два співробітники міліції у формі зайшли до намету і складають там протокол. Вони розмовляють з керівником нашої обласної організації Миколою ГОНЧАРОВИМ», - сказав В.ДЕРКАЧ.

Він відзначив, що на сьогодні в стані голодування перебувають 26 інвалідів-чорнобильців, а загалом на території наметового містечка – близько 100 учасників цієї протесної акції.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці в Донецьку голодують з 15 листопада, вимагаючи виплати їм законні пенсії в повному обсягу.

24 листопада вночі Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодування біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрози теракту.