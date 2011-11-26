Чоловік і жінка задихнулися вихлопними газами в автомобілі

21:29, 26 листопада 2011
Суспільство
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Повідомляє кримське управління МНС

У селищі Першотравневе в Криму чоловік і жінка загинули, задихнувшись вихлопними газами в автомобілі із включеним двигуном, який стояв у гаражі із зачиненими воротами.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба кримського Управління МНС.

Тіла 26-річного чоловіка і 23-річної жінки знайшли 25 листопада.

«Ймовірна причина нещасного випадку - вихлопні гази працюючого автомобіля», - відзначили рятувальники.

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