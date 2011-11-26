Митники перехопили машину дріжджів

Митники в Криму виявили контрабанду дріжджів на суму 544 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, на поромі з Туреччини в Євпаторійський морський порт прибув автомобіль «Рено» під керуванням водія - експедитора, який транзитом слідував до Казахстану.

Митникам були надані товаросупровідні документи, в яких вартість товару становила 24,2 тис. доларів США, вага вантажу 21,7 тонн. Проте серед інших документів митники виявили копію експортної турецької вантажної митної декларації на товар, згідно з якою вартість вантажу становила 68,1 тис. доларів США.

Складено протокол про порушення митних правил. Вантаж вилучено.