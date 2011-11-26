Католики Севастополя відзначили 100-річчя неповерненого їм храму

100-річчя севастопольського храму Священномученика Климента Римського відзначили у суботу парафіяни місцевої римсько-католицької общини Священномученика Климента Римського і священики Одесько-Сімферопольської Єпархії Римсько-католицької Церкви в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди ювілею у будівлі комунального кінотеатру «Дружба», під який з 50-х років минулого століття використовується колишній католицький костьол, за участі близько 150 осіб відбулася літургія на чолі з єпископом Одесько-Сімферопольської єпархії Римсько-католицької церкви в Україні владикою БРОНІСЛАВОМ.

«Ми зібралися біля нашого храму, щоб молитися і просити Господа Бога послати своє милосердя, щоб до нас, віруючих, якнайшвидше повернувся наш храм, який є нашим, але поки що нам недоступним. Ми також молимося за місцеву владу, яка керує Севастополем, щоб вони повернулися обличчям до народу, щоб вони любили народ, поважали народ і служили народу, який їх обрав. Ми сподіваємося, що прийде хвилина, і вони повернуть храм, не боячись і не думаючи, що в цьому питанні якась політика. Бо храм потрібний віруючим», - сказав під час служби владика.

В ході літургії також вшагнували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Севастопольська міська рада в черговий раз відмовилася безоплатно передати католикам будівлю колишнього католицького храму, в якому в післявоєнні роки розміщується кінотеатр.

У поточному році міськрада Севастополя на своїх пленарних засіданнях кілька разів відмовляла депутатам і безпосередньо Релігійній громаді в передачі будівлі колишнього храму. А вперше міськрада Севастополя відмовила католикам в 1999 році.

Довідка УНІАН. Храм Священномученика Климента Римського побудовано в 1911 році на кошти севастопольських католиків. У 1936 році настоятель храму священик Матвій Гудайтіс був розстріляний, а костьол закритий. У 1941-1942 роках костьол постраждав від бомбардувань, проте близько 80% будівлі уціліло. У 1958 році за проектом архітектора Брауде храм був перебудований під кінотеатр. Католицька община Севастополя протягом багатьох років безуспішно намагається повернути будівлю костьолу.