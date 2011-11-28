Лавриновича запросили до Санкт-Петербурга

Міністр юстиції Російської Федерації Олександр КОНОВАЛОВ запросив свого українського колегу міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА до участі в другому Міжнародному юридичному форумі в Санкт-Петербурзі, який відбудеться у травні наступного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

На Форумі планується створити юридичний майданчик для зустрічі правників з багатьох країн світу з метою обміну досвідом, ідеями та проведення фахових дискусій.

За словами Міністра юстиції Російської Федерації, з огляду на реформи, що здійснюються в Росії у галузі юстиції, є цікавим обмінятися з українськими колегами проектами та підходами щодо реформування нотаріату та адвокатури, пенітенціарної системи, покращення якості нормативно-правових актів, здійснення антикорупційної експертизи законодавства тощо.

Крім того, за словами О.КОНОВАЛОВА, Міністерство юстиції Російської Федерації висловлює зацікавленість в розвитку взаємовідносин у рамках укладеної у 1998 році Угоди про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Російської Федерації.

«У нас є бажання співробітничати з українськими колегами та привід. Така співпраця буде сприяти обміну досвідом та більш ефективному вирішенню системних проблем», - наголосив російський міністр.