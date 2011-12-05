У Києві спіймали чиновника, який нагрів руки на 350 тисяч

У Києві працівники Управління по боротьбі з економічною злочинністю викрили колишнього посадовця одного з комунальних підприємств Деснянської райдержадміністрації, якого підозрюють у привласненні понад 350 тис. грн. бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, наразі доведено, що ця посадова особа, уклавши фіктивні договори на постачання програмного комп’ютерного забезпечення, привласнила понад 100 тис. грн..

Наразі ведеться перевірка інформації, оскільки є об’єктивні підозри вважати, що посадовець за допомогою таких самих схем витратив ще понад 250 тис. грн., зазначили в міліцейському главку.

Стосовно підозрюваного порушено кримінальну справу за ст.. 366 (службове підроблення) та ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах Кримінального кодексу України.