Дніпропетровські рибінспектори провели спецоперацію з вилову піраньї

Протягом двох останніх діб на озері Касянка у передмісті Дніпропетровська представники рибінспекції та вчені провели спецоперацію з вилову риби-хижака піраньї, яку тут було виявлено минулого тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив начальник Нижньодніпровського Державного басейного управління живих водних ресурсів Анатолій СЕРГІЄНКО.

За його словами, протягом двох діб в озері було виловлено три піраньї, які готувалися до нересту, раніше рибалки виловили 5 піраній.

А.СЕРГІЄНКО зазначив, що останньої доби до спеціальної сітки довжиною 1 км, встановленої в озері, потрапили лише карасі.

Він заперечив чутки, що в озері Касянка зникла живність. За його словами, тут як і раніше добре почуваються жаби, ондатри і качки.

Завідувач сектора іхтіології Нижньодніпровського Державного басейного управління живих водних ресурсів Ігор УЩАПОВСЬКИЙ повідомив журналістам, що за будь-яких обставин піранья в озері Касянка не могла б вижити до середини літа, оскільки у цій мілкій водоймі їй би не вистачило кисню.

Присутні на прес-конференції вчені Дніпропетровського національного університету, які в останні дні вели спостереження за озером, вважають, що вчинок невстановленого любителя хижих риб, який випустив піраній до озера, можна пояснити конкуренцією на зоологічному ринку міста. Ще одна версія – піраньї у домашньому акваріумі під час нересту почали вести себе агресивно, що не сподобалося власнику акваріуму.

А.СЕРГІЄНКО також наголосив, що ветеринарна служба тимчасово заборонила продаж акваріумних піраній у дніпропетровських зоомагазинах. Раніше, за його словами, щомісяця в обласному центрі любителі риб купували до 100 піраній.

Через виявлення екзотичних риб у маленькому озері до Дніпропетровська прибув начальник Державної інспекції України з охорони водних живих ресурсів та регулювання рибальства Віктор КИРИЧЕНКО, який сьогодні провів спеціальну нараду з керівниками обласних управлінь відомства.

«Піраньї у природній водоймі України – дуже рідкісний випадок. Тож ми сьогодні провели навчання рибінспекторів у Дніпропетровську, аби знати, як себе поводити у подібних випадках надалі», - зазначив він.